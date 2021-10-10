В США за информацию об убийце полицейского предлагают $17,5 тыс.

26-летнего офицера застрелили при исполнении служебных обязанностей.

В американском штате Джорджия за информацию о мужчине, подозреваемом в убийстве полицейского, предлагают 17,5 тысячи долларов вознаграждения.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что 26-летнего офицера Дилана Харрисона из города Дадли застрелили в ночь на субботу, 9 октября, когда он находился возле отделения полиции Аламо в округе Уилер, где работал на полставки.

Также читайте В США уволенный мужчина устроил стрельбу в доме престарелых: есть погибшие

В убийстве подозревают 43-летнего Дэмиена Энтони Фергюсона, который в 2006 году вышел из тюрьмы после восьми лет заключения по обвинению в нападении с отягчающими обстоятельствами на сотрудника службы безопасности.

"Расследование сейчас ведется очень активно, — сказала заместитель главы Бюро расследований Джорджии Натали Аммонс. — Самое главное — задержать подозреваемого".

Харрисон является как минимум пятым офицером Джорджии, убитым в этом году при исполнении служебных обязанностей. Мужчина работал в правоохранительных органах с 2018 года. У него остались жена и 6-месячный ребенок.

A BLUE ALERT has been issued for Damien Anthony Ferguson, aka Luke Ferguson, age 43, of Alamo, GA. Ferguson is a black ... Опубликовано Georgia Bureau of Investigation субботу, 9 октября 2021

Ранее в американском штате Мэриленд две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в городе Кэпитол-Хайтс. Предварительно, нападающий, узнав о своем увольнении, разозлился на коллег и открыл огонь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку