В США задержали "гламурного" косметолога из Украины: что известно

Задержание украинки в США / © Daily Mail

Реклама

В США арестовали косметолога из Украины из-за того, что она без медицинской лицензии колола филеры своим клиентам.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Елену М., гражданку Украины, взяли под стражу на прошлой неделе в ее квартире в Джексонвилле, штат Флорида, где, по словам властей, она заказывала «таинственный фильтр по почте» и делала инъекции людям у себя дома.

Реклама

Она якобы не имела медицинскую лицензию на проведение таких операций, сообщил Департамент правоохранительных органов Флориды.

Пока неизвестно, какие именно филеры колола косметолог, однако в США запрещена такая подпольная деятельность.

Соседи украинки рассказали, что в квартиру женщины регулярно приходили неизвестные люди. Они отметили, что не знали, чем занимается украинка.

«Елена М. была арестована в результате совместного расследования, проведенного Департаментом правоохранительных органов Флориды, Департаментом здравоохранения Флориды, Таможенным и пограничным патрулем Флориды и Службой расследований внутренней безопасности Тампа», — говорится в сообщении.

Реклама

Власти пока не сообщили, что побудило их начать расследование деятельности украинки и пострадал ли кто-нибудь из ее клиентов от поддельных инъекционных препаратов.

Елене М. выдвинуты обвинения в совершении или попытке осуществления медицинской практики без медицинской лицензии, и в четверг она была освобождена из-под стражи. Однако в США намекают, что женщину могут депортировать.