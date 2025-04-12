В США задержали "Мистера Сатану", который угрожал убийством Трампу и Маску

Илон Маск и Дональд Трамп / © electrek

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В Соединенных Штатах задержан 32-летний Шон Монпер из города Балтер (Пенсильвания), который угрожал убить президента Дональда Трампа и других официальных лиц.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Сообщается, что 8 апреля отдел борьбы с национальными угрозами ФБР получил об угрозах официальным лицам от одного из пользователей платформы YouTube под ником "Мистер Сатана".

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Правоохранители установили, что мужчина выражал угрозы в период с 15 января по 5 апреля.

Расследование установило, что задержанный ранее обращался за получением разрешения на огнестрельное оружие и получил его после инаугурации президента Дональда Трампа.

Позже он заявил в комментарии на YouTube, что "купил несколько пистолетов и запасаюсь боеприпасами с тех пор, как Трамп вступил в должность". Позже он стал писать, что продолжает покупать оружие, что устроить массовое убийство.

В уголовном заявлении были обнаружены следующие угрожающие высказывания в адрес госслужащих:

17 февраля 2025 года: "Нет, нам просто нужно начать убивать людей, Трампа, Илона, всех председателей агентств, которых назначил Трамп, и всех, кто стоит на нашем пути. Помните, мы — большинство, MAGA - меньшинство страны, и к тому времени, когда придет время действовать, они будут ослаблены, многие будут раздавлены этой политикой, и они тоже захотят отомстить". Американская революция 2.0"

4 марта 2025: "Я сам его убью". Эта угроза прозвучала в видеоролике на YouTube под названием "Прямой эфир: Обращение Трампа к Конгрессу".

18 марта 2025 года: "ICE (Миграционная и таможенная правоохранительная служба США, – ред.) – террористические люди, мы должны начать убивать их".

1 апреля 2025 года: "Если я увижу вооруженного агента ICE, я сочту его внутренним террористом, активным стрелком и открою по нему огонь".

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция в ближайшее время представят президенту США Дональду Трампу свой план послевоенных "сил успокоения" в Украине.

Мы ранее информировали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину 1945 года .