В США задержали мужчину, который угрожал взорвать бомбу у Капитолия

Американец призвал "всех демократов уйти в отставку".
В США после длительных переговоров задержали мужчину, который угрожал взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в четверг, 19 августа, американец, находясь за рулем пикапа без номеров, выехал на тротуар перед библиотекой Конгресса, заявив, что имеет бомбу. Он продемонстрировал офицеру на месте происшествия предмет, похожий на взрыватель.
Здания Джефферсона и Мэдисона, Верховный суд, а также офисное сооружение Cannon House были эвакуированы; Сенат и Палата представителей не заседали.
В течение получаса нарушитель вел прямую трансляцию события на своей странице в Facebook, называя себя "патриотом" и заявляя, что "все демократы должны уйти в отставку".
После нескольких переговоров с полицией злоумышленник сдался и выполз из автомобиля. Полиция идентифицировала его как 49-летнего Флойда Рея Роузберри из Гровера, штат Северная Каролина.
В автомобиле задержанного не обнаружили бомбы, однако нашли материалы, из которых ее можно изготовить. Мотивы его действий остаются неизвестными.
Сын Роузберри — Кристофер — рассказал, что не понимает намерения своего отца, указав, однако, что тот был сильно разочарован событиями в США после выборов, поскольку поддерживал Дональда Трампа, и говорил, что "хочет изменить ситуацию". Кроме того, у Роузберри недавно умерла мать.
Подробности инцидента выясняют правоохранители.
В апреле в США в результате нападения на правоохранителей у здания Капитолия в Вашингтоне погиб офицер полиции Уильям "Билли" Эванс, 18 лет служивший в правоохранительных органах.