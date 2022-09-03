В США задержали мужчину, который украл самолет и угрожал врезаться им в местный супермаркет – что известно

В США мужчина, угнавший самолет и круживший на нем над северной частью штата Миссисипи, угрожая врезаться в местный супермаркет Walmart, совершил безопасную посадку.

Об этом сообщает AP News.

Ему предъявлены обвинения в воровстве и террористических угрозах.

Начальник полиции города Тупело, где произошел инцидент, Джон Куака рассказал на пресс-конференции, что Кори Уэйн Паттерсон угнал Beechcraft King Air C90A из регионального аэропорта города, позвонил 911, а затем угрожал разбить самолет.

Начальник полиции также рассказал, что Паттерсон на своей странице в Facebook опубликовал по сути прощальное сообщение примерно в 9:30 утра.

"Простите все. Никогда не хотел никому навредить. Я люблю своих родителей и сестру, это не твоя вина. Прощайте", – говорится в сообщении.

У Паттерсона не было лицензии пилота, но он проходил инструктаж по полетам и работал в компании Tupelo Aviation, заправляя самолеты, что дало ему доступ к самолетам.

Участники переговорной группы поговорили с мужчиной и убедили его не выполнять угрозы и приземлиться.

Поскольку у Паттерсона не было опыта приземления, другой пилот инструктировал его дистанционно при посадке.

Мэр Тупело Тодд Джордан сказал, что надеется, что Паттерсон "получит необходимую помощь" и не намеревался нанести вред себе или другим".

Майкл Кендерс, директор авиационного центра Государственного колледжа Фармингдейла в Нью-Йорке, назвал инцидент тревожным звонком для аэропортов общей авиации и их персонала.

"Это (безопасность – ред.) зависит от всех, кто работает в аэропорту. Если вы видите кого-то, кого не узнаете, или какие-то необычные действия, вы должны сообщить об этом", — подчеркнул он.

Напомним, в городке Тупело мужчина угнал небольшой частный самолет и с самого утра угрожал врезаться на нем в супермаркет Walmart.

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