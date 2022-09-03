В США задержали мужчину, который украл самолет и угрожал врезаться им в местный супермаркет – что известно

Из-за угроз мужчины пришлось эвакуировать весь местный маркет Walmart.
В США мужчина, угнавший самолет и круживший на нем над северной частью штата Миссисипи, угрожая врезаться в местный супермаркет Walmart, совершил безопасную посадку.
Об этом сообщает AP News.
Ему предъявлены обвинения в воровстве и террористических угрозах.
Начальник полиции города Тупело, где произошел инцидент, Джон Куака рассказал на пресс-конференции, что Кори Уэйн Паттерсон угнал Beechcraft King Air C90A из регионального аэропорта города, позвонил 911, а затем угрожал разбить самолет.
Начальник полиции также рассказал, что Паттерсон на своей странице в Facebook опубликовал по сути прощальное сообщение примерно в 9:30 утра.
"Простите все. Никогда не хотел никому навредить. Я люблю своих родителей и сестру, это не твоя вина. Прощайте", – говорится в сообщении.
У Паттерсона не было лицензии пилота, но он проходил инструктаж по полетам и работал в компании Tupelo Aviation, заправляя самолеты, что дало ему доступ к самолетам.
Участники переговорной группы поговорили с мужчиной и убедили его не выполнять угрозы и приземлиться.
Поскольку у Паттерсона не было опыта приземления, другой пилот инструктировал его дистанционно при посадке.
Мэр Тупело Тодд Джордан сказал, что надеется, что Паттерсон "получит необходимую помощь" и не намеревался нанести вред себе или другим".
Майкл Кендерс, директор авиационного центра Государственного колледжа Фармингдейла в Нью-Йорке, назвал инцидент тревожным звонком для аэропортов общей авиации и их персонала.
"Это (безопасность – ред.) зависит от всех, кто работает в аэропорту. Если вы видите кого-то, кого не узнаете, или какие-то необычные действия, вы должны сообщить об этом", — подчеркнул он.
Напомним, в городке Тупело мужчина угнал небольшой частный самолет и с самого утра угрожал врезаться на нем в супермаркет Walmart.
Читайте также:
- В Китае впервые в истории на должность генерального директора была назначена работа с искусственным интеллектом
- В Португалии мужчина случайно обнаружил во дворе остатки гигантского динозавра
- "Нужна сейчас вещь": россияне на китайских интернет-магазинах покупают обложки на украинский паспорт