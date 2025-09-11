В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка / © Reuters

Американские стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.

«Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, находится под стражей», — заявил руководитель ведомства.

Он поблагодарил местные власти и правоохранителей Юты за сотрудничество с федеральными агентами: «Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР».

Патель добавил, что Бюро будет предоставлять обновленную информацию, как только это будет возможно.

Напомним, накануне Чарли Кирк принимал участие в прениях в Университете Юты. Во время выступления в него выстрелили. Судя по кадрам из соцсетей, нападающий попал ему в шею.

Позже стало известно, что Чарли Кирк скончался в больнице от полученного ранения.