В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа
ФБР подтвердило задержание подозреваемого в стрельбе в Юте.
Американские стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.
«Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, находится под стражей», — заявил руководитель ведомства.
Он поблагодарил местные власти и правоохранителей Юты за сотрудничество с федеральными агентами: «Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР».
Патель добавил, что Бюро будет предоставлять обновленную информацию, как только это будет возможно.
Напомним, накануне Чарли Кирк принимал участие в прениях в Университете Юты. Во время выступления в него выстрелили. Судя по кадрам из соцсетей, нападающий попал ему в шею.
Позже стало известно, что Чарли Кирк скончался в больнице от полученного ранения.