В США задержали продавца военных секретов: они касались новейших атомных подводных лодок

Чиновник департамента ВМС США получил за секретную информацию криптовалюту в эквиваленте $ 100 000.

В США по обвинению в торговле секретными материалами, которые касались конструкции атомных лодок типа "Вирджиния", задержан 42-летний сотрудник департамента ВМС США, инженер-атомщик Джонатан Тобби и его 45-летняя жена Диана.

Об этом сообщают на сайте Министерства юстиции США.

По данным следствия, американский инженер, имевший доступ к секретной информации, в апреле прошлого года предложил свои услуги разведке неустановленной страны. После этого Тобби начал переписываться с помощью зашифрованной электронной почты с лицом, которое он считал представителем иностранного правительства.

Вместе с женой, которая была его курьером для доставки в определенные места флешек с секретной информацией, Джонатан Тобби постепенно передал секреты конструкции атомных подводных лодок типа "Вирджиния". За это он получил на свой счет криптовалюту в эквиваленте 100 000 долларов США.

Также читайте В Турции задержали вооруженных шпионов с российскими паспортами

После двух "успешных" сделок на третий раз их арестовали: они считали, что продают секреты иностранному агенту, на деле же это оказался сотрудник ФБР под прикрытием.

Во вторник, 12 октября, состоится судебное заседание, на котором будут избирать меру задержания для продавца военных тайн.

Напомним, британские СМИ сообщают, что российские шпионы похитили формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку