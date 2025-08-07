- Дата публикации
В США задержали военного, который передавал России секретную информацию о танках Abrams
22-летний американский военный Тейлор Адам Ли передал России секретную информацию о компоненте танка M1A2 Abrams и еще одной боевой машине.
Американский военнослужащий арестован в городе Эль-Пасо штата Техас в США по обвинению в попытке передать России конфиденциальную информацию об американских боевых танках.
Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.
Отмечается, что 22-летнему Тейлору Адаму Ли выдвинули обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию о национальной обороне и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.
Согласно судебным документам, фигурант имеет допуск к информации уровня «совершенно секретно» и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.
Приблизительно с мая 2025 года Ли пытался подтвердить свои полномочия в армии США и направлять оборонную информацию в Министерство обороны России. В июне 2025 года он якобы передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащем экспортному контролю.
В июле, во время личной встречи с человеком, которого он считал представителем российского правительства, Ли предположительно передал ему SD-карту. На ней содержались документы и информация о M1A2 Abrams, другой бронированной боевой машине, используемой американскими вооруженными силами, и боевых операциях.
Также Ли обсуждал получение и передачу российскому правительству конкретного оборудования, находящегося внутри танка M1A2 Abrams. 31 июля 2025 года он доставил то, что, вероятно, было этим оборудованием, в хранилище в Эль-Пасо. После этого Ли направил сообщение лицу, считавшемуся представителем российского правительства, с текстом: «Миссия выполнена».
Ли был арестован в среду, 6 августа, утром и в тот же день впервые предстал перед федеральным судом.
