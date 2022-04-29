В США задержан премьер-министр островной страны: в чем его обвиняют

В США задержан премьер-министр островной страны: в чем его обвиняют

Главу правительства Британских Виргинских островов арестовали из-за участия в заговоре по контрабанде кокаина и отмыванию денег.

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и директор портов Карибского бассейна Олеанвин Мэйнард были арестованы в четверг, 28 апреля, по обвинению в контрабанде наркотиков в Южной Флориде (США).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на федеральных чиновников.

Фахи и Мейнард прибыли в аэропорт Майами-Опа-Лока, чтобы встретиться с мексиканскими наркоторговцами, которые на самом деле были агентами Управления по контролю за борьбой с наркотиками, которые действовали "под прикрытием".

За помощь в контрабанде кокаина из Колумбии в Майами и Нью-Йорк чиновники островного государства хотели получить 700 000 долларов наличными.

Задержание подтвердили в офисе губернатора Британских Виргинских островов, являющихся заморской территорией Великобритании.

Напомним, ранее бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, срок полномочий которого истек в январе 2022 года, предстал перед судом в США по обвинению в торговле наркотиками и хранении огнестрельного оружия.

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