В США зафиксировали новую утечку секретной информации – NYT

По данным аналитиков, в Сеть попали более сотни секретных документов.

Произошла еще одна утечка секретной информации, связанной со США. В этот раз в соцсетях опубликовали секретные документы, подробно показывающие планы национальной безопасности Соединенных Штатов относительно Украины, Китая и Ближнего Востока.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным аналитиков, в Сеть попали более сотни документов, их обнаружили в Twitter и на других сайтах. Утечка данных, по словам американских чиновников, может нанести серьезный ущерб, поэтому в Пентагоне обеспокоены ситуацией.

Представитель разведки США назвал повторную утечку данных ужасом для Штатов, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Мик Малрой, в прошлом чиновник американского Министерства обороны, подчеркнул, что утечка документов свидетельствует о "значительной дыре в безопасности". По его мнению, данные "слили" намеренно, и этот инцидент может помешать военному планированию ВСУ. В то же время, обнародованные секретные данные он назвал "верхушкой айсберга".

Эксперты, просмотревшие документы, попавшие в соцсети, говорят, что они содержат конфиденциальную информацию о Китае, Ближнем Востоке, терроризме и не только. Один из чиновников США заявил, что определить, как произошла утечка данных, возможно только когда станет известно, у кого из чиновников был к ним доступ.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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