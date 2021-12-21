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В США зафиксировали первую смерть от последствий заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

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В США зафиксировали первую смерть от последствий заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

УНИАН

По предварительной информации, жертвой коронавируса является мужчина в возрасте 50 лет.

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первую смерть от заражения штаммом коронавируса "Омикрон". 

Об этом со ссылкой на органы здравоохранения штата Техас информирует телеканал ABC.

СМИ сообщают, что это - первая известная зафиксированная смерть от последствий заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в США.

По информации телеканала, жертвой COVID-19 стал мужчина в возрасте 50 лет, который не был вакцинирован и, помимо коронавируса, имел проблемы со здоровьем.

Напомним, в самих Соединенных Штатах Америки штамм коронавируса "Омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией. По данным этого американского медрегулятора, вариант "Омикрон" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %, а в некоторых районах северо-запада и юго-востока США на его долю приходится более 95% случаев.

Напомним, что Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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