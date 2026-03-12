В США загадочно исчез генерал, который знал секреты об НЛО

Генерал-майор Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд

Реклама

В штате Нью-Мексико без вести пропал генерал-майор Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд, который возглавлял секретные подразделения Пентагона. ФБР и полиция проводят масштабную операцию, пытаясь разгадать причины загадочного исчезновения чиновника.

Об этом пишет CNN.

К поискам Маккасланда, который исчез почти две недели назад, присоединились федеральные следователи. Правоохранители просят общественность помочь установить его местонахождение.

Реклама

Что известно об исчезновении американского генерала?

68-летний экс-генерал-майор ВВС США 27 февраля около 11:00 пешком вышел из своего дома в Альбукерке и с тех пор не выходил на связь с близкими или друзьями. Его мобильный телефон остался дома.

Уже на следующий день шерифский офис объявил предупреждение «Серебряная тревога», которое применяется в случае исчезновения пожилых людей. Оно до сих пор действует. Ситуацию осложняет неназванная медицинская проблема, которая добавляет срочности поискам.

Полиция провела масштабные мероприятия: обошла близлежащие районы, опросила жителей и организовала координацию поисковых операций. По информации офиса шерифа, правоохранители уже связались более чем с 600 владельцами домов в этом районе.

По данным полиции, Маккасланда характеризуют как «заядлого сторонника активного отдыха» — он часто ходил в походы, бегал и ездил на велосипеде в районе Норт-Ист-Гайтс в Альбукерке и в предгорьях гор Сандия.

Реклама

«Учитывая его прошлую службу и налаженные контакты, офис шерифа округа Берналильо тесно сотрудничает с несколькими агентствами», — сообщили правоохранители. Среди них — полевое управление Федерального бюро расследований в Альбукерке и авиабаза Киртленд. В ФБР подтвердили свое участие в поисковой операции.

Чем занимался генерал США во время службы?

Во время службы Маккасланд занимал ряд важных должностей в военной структуре США. По образованию он инженер-астронавтик и у него есть дипломы Академии Военно-воздушных сил, Массачусетского технологического института и Школы государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

В разные годы Маккасланд работал главным инженером программы Глобальной системы позиционирования Министерства обороны США, руководил программой космического лазера, а также возглавлял подразделение специальных программ в Пентагоне.

Кроме того, он был командиром Научно-исследовательской лаборатории ВВС на базе Райт-Паттерсон — военном объекте, который давно упоминают в теориях заговора о якобы хранении внеземных обломков после инцидента в Розвелле, хотя ВВС США это отрицают.

Реклама

После завершения военной карьеры Маккасланд сотрудничал с компанией «К звездам», соучредителем которой является музыкант группы «Блинк-182» Том ДеЛонг. Компания заявляет, что занимается изучением информации о неизвестных воздушных явлениях.

Генерал исчез после заявления Трампа об НЛО

Исчезновение генерала в отставке произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону и другим федеральным структурам обнародовать правительственные документы, связанные с внеземной жизнью и НЛО.

«Я надеюсь и молюсь, что это не один из тех случаев, когда бывший военный офицер-чиновник стал целью намеренно, и что его найдут живым и здоровым в ближайшем будущем ради него самого и его близких», — сказал экс-офицер разведки Минобороны США Луис Элизондо, который сейчас выступает за рассекречивание информации об НЛО.

«Связано ли его исчезновение с каким-либо его возможным участием в исследованиях неизвестных воздушных явлений, я предпочитаю дать правоохранителям необходимое время для работы, прежде чем делать предположения», — добавил он.

Реклама

Что говорит жена пропавшего генерала?

«Правда, что у Нила была короткая связь с сообществом, которое интересуется НЛО. Но это не причина, чтобы кто-то похитил Нила. У Нила нет никаких особых знаний о телах инопланетян или обломках из катастрофы в Розвелле, которые якобы хранятся на базе Райт-Паттерсон», — написала в Facebook жена генерала Сьюзен Маккасланд Уилкерсон.

Она также подчеркнула, что у ее мужа нет деменции.

«Он не был растерянным или дезориентированным», — сказала женщина.

Маккасланд завершил службу почти 13 лет назад, и, по словам жены, «маловероятно, что его могли похитить, чтобы получить от него очень устаревшие секреты».

Реклама

«Возможно, лучшая гипотеза — что инопланетяне подняли его на свой материнский корабль. Однако никаких сообщений о корабле, который завис над горами Сандия, не поступало», — пошутила Уилкерсон в своей заметке.

Напомним, в феврале Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету и другим ведомствам рассекретить правительственные данные об НЛО, неопознанных воздушных явлениях и возможной внеземной жизни. Свое решение он объяснил большим общественным интересом и стремлением к максимальной прозрачности в вопросах, которые годами оставались тайными. Хотя Трамп не подтвердил существование пришельцев, он считает изучение этой темы важным. Президент США ранее критиковал одного из своих предшественников Барака Обаму за разглашение подобной информации.