Мир
312
4 мин

В США загадочно исчез генерал, который знал секреты об НЛО

Генерал-майор исчез при загадочных обстоятельствах, оставив телефон дома. Его прошлая служба придает делу особый резонанс на фоне новых заявлений Трампа о рассекречивании архивов НЛО.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Генерал-майор Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд

В штате Нью-Мексико без вести пропал генерал-майор Военно-воздушных сил США в отставке Уильям Маккасланд, который возглавлял секретные подразделения Пентагона. ФБР и полиция проводят масштабную операцию, пытаясь разгадать причины загадочного исчезновения чиновника.

Об этом пишет CNN.

К поискам Маккасланда, который исчез почти две недели назад, присоединились федеральные следователи. Правоохранители просят общественность помочь установить его местонахождение.

Что известно об исчезновении американского генерала?

68-летний экс-генерал-майор ВВС США 27 февраля около 11:00 пешком вышел из своего дома в Альбукерке и с тех пор не выходил на связь с близкими или друзьями. Его мобильный телефон остался дома.

Уже на следующий день шерифский офис объявил предупреждение «Серебряная тревога», которое применяется в случае исчезновения пожилых людей. Оно до сих пор действует. Ситуацию осложняет неназванная медицинская проблема, которая добавляет срочности поискам.

Полиция провела масштабные мероприятия: обошла близлежащие районы, опросила жителей и организовала координацию поисковых операций. По информации офиса шерифа, правоохранители уже связались более чем с 600 владельцами домов в этом районе.

По данным полиции, Маккасланда характеризуют как «заядлого сторонника активного отдыха» — он часто ходил в походы, бегал и ездил на велосипеде в районе Норт-Ист-Гайтс в Альбукерке и в предгорьях гор Сандия.

«Учитывая его прошлую службу и налаженные контакты, офис шерифа округа Берналильо тесно сотрудничает с несколькими агентствами», — сообщили правоохранители. Среди них — полевое управление Федерального бюро расследований в Альбукерке и авиабаза Киртленд. В ФБР подтвердили свое участие в поисковой операции.

Чем занимался генерал США во время службы?

Во время службы Маккасланд занимал ряд важных должностей в военной структуре США. По образованию он инженер-астронавтик и у него есть дипломы Академии Военно-воздушных сил, Массачусетского технологического института и Школы государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

В разные годы Маккасланд работал главным инженером программы Глобальной системы позиционирования Министерства обороны США, руководил программой космического лазера, а также возглавлял подразделение специальных программ в Пентагоне.

Кроме того, он был командиром Научно-исследовательской лаборатории ВВС на базе Райт-Паттерсон — военном объекте, который давно упоминают в теориях заговора о якобы хранении внеземных обломков после инцидента в Розвелле, хотя ВВС США это отрицают.

После завершения военной карьеры Маккасланд сотрудничал с компанией «К звездам», соучредителем которой является музыкант группы «Блинк-182» Том ДеЛонг. Компания заявляет, что занимается изучением информации о неизвестных воздушных явлениях.

Генерал исчез после заявления Трампа об НЛО

Исчезновение генерала в отставке произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону и другим федеральным структурам обнародовать правительственные документы, связанные с внеземной жизнью и НЛО.

«Я надеюсь и молюсь, что это не один из тех случаев, когда бывший военный офицер-чиновник стал целью намеренно, и что его найдут живым и здоровым в ближайшем будущем ради него самого и его близких», — сказал экс-офицер разведки Минобороны США Луис Элизондо, который сейчас выступает за рассекречивание информации об НЛО.

«Связано ли его исчезновение с каким-либо его возможным участием в исследованиях неизвестных воздушных явлений, я предпочитаю дать правоохранителям необходимое время для работы, прежде чем делать предположения», — добавил он.

Что говорит жена пропавшего генерала?

«Правда, что у Нила была короткая связь с сообществом, которое интересуется НЛО. Но это не причина, чтобы кто-то похитил Нила. У Нила нет никаких особых знаний о телах инопланетян или обломках из катастрофы в Розвелле, которые якобы хранятся на базе Райт-Паттерсон», — написала в Facebook жена генерала Сьюзен Маккасланд Уилкерсон.

Она также подчеркнула, что у ее мужа нет деменции.

«Он не был растерянным или дезориентированным», — сказала женщина.

Маккасланд завершил службу почти 13 лет назад, и, по словам жены, «маловероятно, что его могли похитить, чтобы получить от него очень устаревшие секреты».

«Возможно, лучшая гипотеза — что инопланетяне подняли его на свой материнский корабль. Однако никаких сообщений о корабле, который завис над горами Сандия, не поступало», — пошутила Уилкерсон в своей заметке.

Напомним, в феврале Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету и другим ведомствам рассекретить правительственные данные об НЛО, неопознанных воздушных явлениях и возможной внеземной жизни. Свое решение он объяснил большим общественным интересом и стремлением к максимальной прозрачности в вопросах, которые годами оставались тайными. Хотя Трамп не подтвердил существование пришельцев, он считает изучение этой темы важным. Президент США ранее критиковал одного из своих предшественников Барака Обаму за разглашение подобной информации.

312
