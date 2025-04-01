В США загадочно погибла семья бывшего топ-менеджера Bloomberg: полиция не раскрывает деталей

Ричард Самарел и его супруга Лина Мария. / © Фото из открытых источников

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В городе Грир, штат Южная Каролина, в частном доме были найдены тела бывшего менеджера по акциям компании Bloomberg LP Ричарда Самарела, его жены Лины Марии и 9-летней дочери Саманты.

О трагедии сообщает New York Post.

Полицию вызвал сосед, обеспокоенный тем, что не мог связаться с семьей. По прибытии правоохранители обнаружили погибших в их частном имении. Причины смерти пока не разглашаются — стражи порядка лишь отметили, что угрозы для общественности нет.

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Известно, что в момент трагедии дома не было других детей семьи, по сообщению полиции, они находились в школе. В соцсетях женщина публиковала фото еще двоих младших детей.

Ричард Самарел в прошлом занимал должность менеджера по акциям в Bloomberg LP, покинул компанию в 2007 году. Его жена Лина, иммигрантка из Колумбии, работала в Министерстве по делам ветеранов США.

Шериф заявил, что дальнейшие подробности будут обнародованы после завершения следственных действий и экспертизы.

Ранее сообщалось, что в парке Легион в центре города Бадахос (Испания) было обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего украинца .