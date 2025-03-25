В США загадочно умерла прокурор, разоблачавшая преступления РФ: что известно

Широкий резонанс в обществе вызвала смерть бывшего прокурора США в Восточном округе Вирджинии Джессики Абер.

Правоохранители обнаружили ее мертвой в собственном доме в Александрии.

Абер известна тем, что занималась расследованием военных преступлений РФ. Незадолго до смерти она подала в отставку, вероятно, это произошло на фоне смены власти в Вашингтоне.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Чем известна Абер

Джессика Диана Абер в 2003 году окончила Ричмондский университет со степенью бакалавра искусств с отличием, а через три года получила степень доктора юриспруденции в школе права Колледжа Вильгельма и Марии.

В Восточном округе Вирджинии Абер начала работать в 2009 году в должности помощницы прокурора США. Согласно информации Министерства юстиции, она работала над делами, связанными с финансовым мошенничеством, государственной коррупцией и эксплуатацией детей, передает BBC.

С 2015-го по 2016 год Абер выполняла спецзадания в должности главной помощницы федерального прокурора в уголовном отделе Министерства юстиции.

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В августе 2021 года бывший президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Абер на должность руководителя Восточного округа Вирджинии. За нее единогласно проголосовал Сенат США.

Абер ушла с поста в начале 2025 года, когда Дональд Трамп стал президентом США. До прихода к власти Трампа Абер входила в команду специалистов Министерства юстиции США, которая расследовала военные преступления России в Украине.

Как пишет New York Post, Абер также была известна своими высокопрофильными расследованиями, среди которых были дела по утечке информации ЦРУ, финансовых мошенничеств и контрабанды американских технологий в Россию. Бывшая прокурор также отвечала за дела, связанные с мошенничеством российских граждан в Америке.

Обстоятельства смерти

Как сообщает издание The Independent, 43-летнюю Абер нашли мертвой в собственном доме утром 22 марта, после того, как в местный участок поступил звонок о женщине, которая не реагировала на вызов.

По данным правоохранителей, признаков насилия на теле нет, а причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

Впоследствии издание abcNews со ссылкой на источники в Минюсте сообщило, что смерть была естественной и явилась следствием тяжелой болезни.

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В свою очередь правоохранители обещают обнародовать выводы судмедэкспертов об обстоятельствах смерти Абер, как только они появятся.

Однако информацию о ее смерти подхватили многие европейские издания в понедельник, 24 марта.

В соцсетях начали распространяться сообщения с хештегом #jessicaaber. Пользователи сомневаются в естественной смерти бывшей юристки, отмечая, что ее смерть совпала во времени с потеплением в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Громкие дела Абер

Джессика Абер активно участвовала в расследовании российских военных преступлений в Украине и лично отвечала за одно из резонансных производств, передает DW.

Речь идет о том, что в декабре 2023 года Минюст передал в суд обвинительный акт в отношении четырех россиян, подозреваемых в похищении на оккупированной Херсонщине гражданина США и пытках его в течение 10 дней.

Издание отмечает, что производство остается единственным случаем преследования россиян в США за военные преступления в Украине.

"Мы гордимся тем, что можем быть на передовой усилий Департамента юстиции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил военные преступления в Украине, и мы будем продолжать преследовать их", – отметила Абер, представляя на брифинге обвинительный акт.

Одно из последних ее резонансных дел касалось российской киберпреступности и отмывания денег на общую сумму около миллиарда долларов.

Как сообщает следствие, биржа, созданная двумя россиянами, играла существенную роль в обхождении санкций против физических и юридических лиц, введенных из-за агрессии России против Украины.

Абер также расследовала дела о разглашении гостайны агентом ЦРУ и незаконном экспорте американских технологий подсанкционным российским структурам, связанным с ФСБ и кремлевской верхушкой.

"Мы не можем позволить передать критические системы и технологии тем, кто может применить их против Америки и наших глобальных партнеров", – заявила Абер в ноябре 2024 года, комментируя передачу в суд последнего из громких дел с "российскими корнями".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше молодой украинец выпал с восьмого этажа городского совета, его не смогли спасти.

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