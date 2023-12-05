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В США заканчиваются деньги для военной поддержки Украины — СМИ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В США заканчиваются деньги для военной поддержки Украины — СМИ

Конгресс США / Фото: Associated Press

Зеленский обратится к сенаторам США, чтобы объяснить важность военной помощи.

Конгресс США должен принять меры по военной помощи Украине. Если законодатели этого не сделают, то велик риск, что к концу этого года деньги закончатся.

Об этом сообщает News Yahoo.

"В понедельник (4 декабря – ред.) законодатели получили строгое предупреждение от директора Бюджетного управления США о том, что, если Конгресс не примет меры, помощь Украине закончится до конца этого года", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, поэтому президент Владимир Зеленский обратится к сенаторам США. Он планирует рассказать сенаторам о состоянии войны в Украине и о необходимости очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате по переходу к законодательному механизму для оказания чрезвычайной внешней помощи на сумму $106 млрд, который включает более $61 млрд для Украины.

Напомним, в Сенате США назначили голосование по помощи Украине.

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Дата публикации
Просмотры
621
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