В США заканчиваются некоторые виды высокотехнологичного вооружения и боеприпасы для передачи Украине — CNN

Одной из причин обеспокоенности низким уровнем запасов является то, что промышленная база США не успевает удовлетворять спрос достаточно быстро.

После почти девяти месяцев войны России против Украины в США заканчивается некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы для последующей передачи Киеву.

Об этом сообщают американские чиновники со ссылкой на собственные источники, пишет CNN.

" Нагрузка на запасы вооружений и способность промышленной базы США удовлетворять спрос – является одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается администрация Байдена, поскольку США продолжают отправлять в Украину оружие на миллиарды долларов для поддержки ее борьбы с Россией. Один из чиновников заявил, что есть" ограниченное количество "избыточных запасов, которые США могут отправить Украине", — говорится в сообщении.

Я пишет издание, среди систем вооружений, вызывающих особую обеспокоенность:

155-мм артиллерийские боеприпасы,

переносные зенитные ракеты Stinger.

"Некоторые источники также выразили обеспокоенность производством США дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin", — отмечают авторы статьи.

Так, одной из причин обеспокоенности низким уровнем запасов является то, что промышленная база США не успевает удовлетворять спрос достаточно быстро. Кроме того, европейские союзники не могут в достаточной степени удовлетворить запросы Украины из-за того, что нужно поддерживать поставки собственных сил.

"Становится все труднее и труднее. Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но теперь она может длиться годами. В то время, когда глобальные цепи поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить потребности на столь высоком уровне", — заявил член комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.

Итоги саммита "Рамштайн-7"

Партнеры Украины провели седьмой саммит в формате "Рамштайн", посвященный военной помощи Киеву. Министр обороны Алексей Резников отметил, что основной темой на заседании было создание эшелонированной системы ПВО. По итогам саммита Резников отметил, что весь свободный мир будет и дальше помогать Украине до тех пор, пока она не победит.

Украинские силы получат от западных партнеров пакеты военной помощи. В частности дополнительные системы противовоздушной обороны HAWK от Испании, боеприпасы от Польши, Германии и Греции. Испания предоставит Украине две дополнительные системы ПВО HAWK и ракеты к ним. Кроме того, ВСУ получат батарею 105 мм гаубиц и 77 тысяч комплектов зимней формы.

Последствия ракетного удара по Польше. Почему США хотят "замять" инцидент?

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