В США заканчиваются ракеты Tomahawk: война в Иране истощает стратегические запасы Пентагона

В США заканчиваются ракеты Tomahawk

Война между Соединенными Штатами и Ираном, которая длится уже четвертую неделю, вызывает все большее беспокойство в высшем руководстве Пентагона. Главной проблемой стало стремительное истощение запасов стратегических крылатых ракет Tomahawk, используемых в беспрецедентных масштабах.

Об этом пишет Il Giornale.

Дефицит ракет и угроза военному потенциалу

По данным источников, американские военные уже выпустили более 850 ракет в рамках сделки. Такой темп использования считается совершенно нежизнеспособным в среднесрочной перспективе. Ракеты Tomahawk являются ключевым элементом американской военной стратегии, поскольку позволяют наносить точных ударов на больших расстояниях, не подвергая опасности личный состав.

Однако производство этих боеприпасов крайне ограничено и дорогостоящим. Американский военно-промышленный комплекс производит всего несколько сотен единиц в год, а процесс создания одной ракеты может длиться до двух лет. Стоимость некоторых модификаций составляет 3,6 миллиона долларов за штуку.

«Скорость потребления Tomahawk тревожна и потенциально несовместима с потребностями глобальной безопасности Соединенных Штатов», — отмечает The War Zone.

Общие запасы США перед началом конфликта оценивались в 3000–4500 ракет и стремительно сокращаются. Военные чиновники уже открыто обсуждают риск достижения «Winchester» — полного исчерпания боеприпасов в зоне боевых действий. Эта ситуация заставляет Вашингтон пересмотреть свою готовность к другим возможным конфликтам, в частности в Тихоокеанском регионе.

Проблемы США из-за войны в Иране

На фоне военных вызовов президент США демонстрирует противоречивые сигналы по поводу дальнейших действий Вашингтона. Дональд Трамп одновременно заявляет о стремлении к миру и отдает приказ разместить тысячи дополнительных военных в регионе, избегая при этом конкретики о том, что именно будет считаться победой.

Такие меняющиеся шаги Белого дома вызывают разочарование среди республиканцев и союзников. Американская администрация оказалась под бешеным давлением между требованиями арабских стран и желанием части политиков просто объявить о победе и выйти из конфликта к ноябрьским выборам.

Еще одной серьезной проблемой стало то, что план Трампа сменить власть в Тегеране по венесуэльскому сценарию потерпел полный крах. Как объясняют политические аналитики, в отличие от классических персоналистских диктатур, иранская государственная система оказалась значительно более устойчивой и распределенной между разными группами влияния.

Даже физическое устранение высшего руководства не разрушает систему, ведь такие мощные институты, как Корпус стражей Исламской революции или Совет экспертов имеют собственные правила и способность к быстрой адаптации. Поэтому уничтожение отдельных лидеров не приводит к коллапсу государства, которое продолжает сопротивляться.