В США заканчиваются стандартные для НАТО боеприпасы, а для пополнения запасов понадобятся годы – Белый дом

Для пополнения запасов до должного уровня понадобятся годы, а не месяцы.

Советник главы США Джейк Салливан заявил, что запасы боеприпасов калибра 155 мм, которые являются стандартными для НАТО, "были относительно низкими" еще при вступлении Джо Байдена в должность президента. Теперь они заканчиваются на американских арсеналах на фоне предоставления военной помощи Украине.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал в интервью CNN.

Для пополнения запасов до должного уровня понадобятся годы, а не месяцы, считают в Белом доме.

Более того, пополнение запасов является сложной задачей для страны, оказывающей помощь Украине.

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем нашу способность поставлять боеприпасы", – сказал Салливан.

Добавим, что боеприпас калибра 155 мм – это осколочно-фугасный высокоточный боеприпас с лазерной полуактивной головкой самонаведения. Эти боеприпасы были разработаны как для орудий калибра 152 мм, так и 155 мм.

В то же время в Белом доме заявили, что намерены обеспечить Украине необходимую поддержку в течение всего времени, которое потребуется для этого, в частности, потому, что будущее Украины – у НАТО.

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