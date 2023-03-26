В США заключенные сбежали с помощью зубной щетки, но что-то пошло не так

Сколько они потратили на это времени – неизвестно.

В США, в штате Вирджиния, двое заключенных сбежали из тюрьмы. Они сделали подкоп с помощью зубной щетки.

Об этом сообщает The Guardian.

Исчезновение заключенных заметили во время обычной проверки. Выяснилось, что 37-летний Джон Гарза и 43-летний Арли Немо прорыли дыру в стене тюрьмы с помощью "примитивных инструментов", сделанных из зубной щетки и металлических предметов. Затем они перелезли через высокую тюремную стену и скрылись.

Однако через несколько часов их задержали в ресторане International House of Pancakes — это американская сеть заведений с блинами.

Наблюдательные граждане заметили мужчин и вызвали полицию, и беглецов задержали.

Напомним, в Демократической республике Конго произошел массовый побег из тюрьмы — более 750 заключенных.

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