В США закроют тюрьму, где покончил с собой миллиардер Эпштейн: названа причина

В США закроют тюрьму, где покончил с собой миллиардер Эпштейн: названа причина

Условия содержания в тюрьме критиковали сами заключенные, адвокаты и даже судьи.

Американская тюрьма, в которой содержался покончивший с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, будет закрыта из-за несоответствующих условий содержания заключенных.

Об этом информирует New York Times со ссылкой на американский минюст.

Заметим, что ранее условия содержания в тюрьме Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке критиковали сами заключенные, адвокаты и даже судьи.

"Все объекты федеральной пенитенциарной системы должны быть не только надежными и безопасными, но и предоставлять заключенным ресурсы и программы, необходимые для успешного возвращения в общество после освобождения", — говорится в заявлении ведомства.

Пока тюрьму закроют по меньшей мере временно, пока существующие проблемы не будут устранены.

Сейчас в ней содержатся 233 заключенных, они будут переведены в другие тюрьмы региона.

Напомним, 10 августа в Нью-Йорке в камере тюрьмы обнаружили тело миллиардера Джеффри Эпштейна. Мужчину нашли повешенным. Эпштейн был не слишком известным общественности, но очень влиятельным и дружил с ведущими бизнесменами, киноактерами, политиками и членами королевских семей, из-за чего к обвинениям против него в секс-торговле было приковано много внимания. Теперь многие верят, что Эпштейн покончил с собой, а был "убран", ведь знал слишком много тайн сильных мира сего. Среди конспирологических теорий относительно тех, кому была выгодна смерть Эпштейна, существуют версии о Трампе, Клинтона и даже российском следе.

Заметим, что американка Вирджиния Джуфре, которая утверждает, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, подала на него в суд в США. Женщина сейчас проживает в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она уверяет, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Несмотря на то, что королевская семья всячески опровергала тот факт, что принц Эндрю как-то причастен к этому скандалу, связанному с сексуальными домогательствами, сам сын королевы обещал помогать следствию.

Однако, как сообщает New York Times, американский прокурор, следящий за расследованием дела Джеффри Эпштейна о сексуальной торговле, сказал, что принц Эндрю не оказал никакой поддержки по этому делу и игнорирует запросы прокуратуры США, которая хочет вызвать его на допрос.

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