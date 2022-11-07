В США запустили в космос ракету-носитель с украинскими деталями для комплектующих

С 2013 года это уже 17 запуск ракеты "Антарес" в космос, из которых неудачным был только один.

Сегодня, 7 ноября, в 12:32 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Воллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес". Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3729 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС). Основную конструкцию первой ступени этой ракеты-носителя спроектировали и изготовили в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В ведомстве рассказали, что ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало госпредприятие "КБ "Южное" и изготовило ГП "ВО ПМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевпрылад" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), ООО "ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРИЯ", "РАПИД" (Чернигов) и другими по заказу американской корпорации Northrop Grumman.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытание и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Пивденне", ГП "ПО ПМЗ" и НПО "Хартрон-АРКОС". На ГП "КБ "Пивденне" специалисты предприятия в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, приемки и обработки телеметрической информации и, как следствие, в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности", — говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что в рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Космический корабль Cygnus миссии NG-18 назван в честь Салли Райд (1951-2012), первой американской астронавтки. Стыковка с МКС запланирована на 9 ноября.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 17 раз, 16 из них – успешно.

Напомним, американское аэрокосмическое агентство NASA поделилось новыми детальными снимками, сделанными космическим телескопом Джейм Вебб в инфракрасном свете. Супертелескоп зафиксировал одно из самых красивых скоплений межзвездного газа и пыли — так называемые "Столбы творения" в туманности Орел, на расстоянии 6500-7000 световых лет от Земли.

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