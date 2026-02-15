В США застрелили украинскую беженку: подробности ужасного убийства

Убита в США Екатерина Товмаш

В Соединенных Штатах жертвой убийцы стала еще одна беженка из Украины — Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине — в том же штате, где ранее бездомный в метро убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Об убийстве, которое было совершено в день святого Валентина, 14 февраля, сообщает Fox8.

Издание со ссылкой на местный офис шерифа сообщило, что утром того дня в частном доме были обнаружены тела двух людей, убитых из огнестрельного оружия.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего Калеба Гайдена Фосно из Огайо, который сбежал с места убийства.

Убийца украинки Екатерины Товмаш, ее бывший бойфренд Калеб Гайден Фосно

Информацию о жертвах правоохранители не сообщали.

Больше информации появилось в заметке в Instagram брата убитой девушки — Михаила Товмаша.

По его словам, убийцей был бывший бойфренд его сестры Екатерины.

Он ворвался в дом, где она присматривала за младшими братьями и сестрами, заставил их разбудить ее, а затем выстрелил в нее в постели, лишив жизни. Он также выстрелил в ее парня, который спал рядом с ней.

Брат убитой украинки сообщил, что Екатерина Товмаш прожила в США, куда сбежала от войны, около двух лет.

«Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в собственном доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и скрывается в Северной Каролине, убивает мужчина. На этот раз 25-летний мужчина с оружием», — написал Михаил.

В соцсетях также сообщают, что убитый друг украинки был солдатом американской армии, которого звали Мэтью Вейд.

«Кейт была украинской беженкой, полной жизни, всегда помогала другим и заботилась о своих младших сестрах, которые были в доме во время нападения. Мэтью из Миссисипи был преданным солдатом армии в Форт-Брегги с большими мечтами путешествовать по миру и сердцем, полным любви к своей семье, племянникам и племяннице», — написала пользовательница Стейси Динн Мур из Северной Каролины, которая, вероятно, знала погибшую пару.

Напомним, ранее в США Федеральный суд присяжных выдвинул Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.