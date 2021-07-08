В США завершилась спасательная операция после обвала дома: около 100 человек осталось под завалами

В США завершилась спасательная операция после обвала дома: около 100 человек осталось под завалами

Число погибших - 46 человек.

Операция по спасению людей на месте обрушения дома во Флориде, где под завалами оставались около 100 человек, завершена.

Об этом информирует газета The New York Times.

"Основываясь на фактах, шансы на выживание (пропавших без вести - ред.) нулевые", — заявил родственникам помощник главы пожарноспасательной службы Майами Рэй Джадалла.

По информации СМИ, официальное объявление о завершении операции будет сделано в ближайшее время.

Также читайте В США неуклонно растет число жертв обрушения дома в Майами

Родственники поблагодарили представителя пожарноспасательной службы и поаплодировали ему за его усилия для спасения их близких.



Сейчас число погибших составляет 46, еще 94 человека считаются пропавшими без вести.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

Новости мира: в Майами ускорили разборки завалов из-за приближения урагана

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку