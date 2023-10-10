В США заявили, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль

Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС долгое время и предоставляет террористам необходимые ресурсы.
В администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля, но прямых доказательств, которые это доказывают, пока нет.
Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, информирует Reuters.
Он напомнил, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС долгое время и предоставляет террористам необходимые ресурсы. Кроме того, Иран принимает участие в обучении боевиков.
"Поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником. Однако если говорить о доказательствах его прямой причастности к нынешним атакам, то таких нет", — сказал Кирби.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористической группировки ХАМАС заявили, что они готовы к переговорам с Израилем.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.
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