В США заявили, что не хотят видеть перестрелки в больницах Газы

В Израиле заявляют, что ХАМАС использует гражданских в Газе и, в частности, медицинские учреждения как живой щит.

Белый дом призвал Израиль избегать боев рядом с больницами в Газе.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

"Соединенные Штаты не хотят видеть перестрелки в больницах, где невинные люди, пациенты находятся под перекрестным огнем, и мы активно консультируемся с армией Израиля по этому поводу", — заверил Салливан.

В свою очередь, Израиль заявляет, что террористы ХАМАС используют гражданских в Газе, и в частности медицинские учреждения как живой щит. Боевики также хранят оружие и устраивают штабы в гражданских объектах.

"Это нарушение законов войны", — добавляют в Израиле.

Ситуация в больнице "Аль-Шифа": что известно

Командование ЦАХАЛа заявило, что готово эвакуировать детей из крупнейшей больницы Газы "Аль-Шифа", однако, по словам палестинских властей, люди там все еще находятся в ловушке. Трое новорожденных погибли, и пациенты в опасности из-за отключения электричества, воды и нехватки медикаментов на фоне интенсивных боев вблизи госпиталя.

В больнице находятся сотни пациентов, в частности, новорожденные и недоношенные дети, которых необходимо эвакуировать из заведения. Там отсутствует топливо, электричество, доступ к питьевой воде и интернет-связи. Об этом заявил в эфире CBS глава международной неправительственной организации "Врачей без границ" Кристос Кристу.

По его словам, отсутствует план эвакуации больницы. Чтобы это осуществить, могут понадобиться недели.

"Я не чувствую никаких новостей о скоординированных действиях израильских военных по эвакуации детей и других пациентов из больницы. Медицинские работники были настолько перегружены и истощены, и сейчас они в таком состоянии, что даже не могут ничего предложить", — добавил он.

Он также подтвердил, что по людям, пытавшимся покинуть больницу, стреляли. Более того, по больницам наносят авиаудары.

В больнице "Аль-Шифа" и других госпиталях убежища от боевых действий ищут тысячи людей.

Как говорится на сайте Международного комитета Красного Креста, международное гуманитарное право защищает больницы во время войны, но медицинские учреждения могут потерять такую защиту, если они используются в качестве базы для нападения, хранения оружия или убежища участников боевых действий.

Тем временем глава больницы "Аль-Наср" и педиатрической больницы "Аль-Рантиси" на севере Газы Мустафа аль-Кахлут ранее сообщал, что они находятся в окружении. Он попросил Красный Крест помочь в эвакуации.

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