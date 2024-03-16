В США заявили, что не против размещения иностранных войск в Украине

Соединенные Штаты не имеют ничего против того, что другие страны разместят свои войска в Украине.

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Об этом на брифинге заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Вместе с тем, Кирби заявил, что Соединенные Штаты не планируют этого делать.

На вопрос журналистов о том, будут ли в Вашингтоне против того, чтобы другие страны разместили свои войска в Украине, Кирби заявил, что это суверенное право каждой страны.

"Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США — ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска", — ответил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал очередное заявление о французских войсках в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон заявил о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайшем году.

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