В США заявили, что не участвовали в ликвидации главаря ИГИЛ

В Пентагоне заявили, что главарь ИГИЛ был ликвидирован в прошлом месяце

В США заявили, что их военные не участвовали в ликвидации одного из предводителей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В Министерстве обороны США уточнили, что операция по ликвидации одного из предводителей ИГИЛ была проведена в прошлом месяце, а организовали и осуществили ее силы повстанческого движения "Сирийская свободная армия".

Отметим, что предыдущий лидер террористов ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Кураши был ликвидирован в феврале 2022 года во время американского рейда в провинции Идлиб на севере Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" 30 ноября объявила о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши. Боевики не уточнили обстоятельства, при которых погиб лидер этой террористической группировки.

Также мы информировали, что в августе 2022 года спецслужбы США ликвидировали лидера группировки Аль-Каида Аймана аз-Завахири, активно участвовавшего в планировании терактов 11 сентября 2001 года.

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