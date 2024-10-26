В США заявили, что не участвуют в атаке Израиля на Иран

В администрации президента Джо Байдена заявили, что понимают, что Израиль наносит удары по военным объектам Ирана.

Военные Соединенных Штатов не были вовлечены в операцию сил обороны Израиля, нанесших ряд ударов по объектам на территории Ирана.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, информирует CNN.

"Мы понимаем, что Израиль наносит целенаправленные удары по военным целям в Иране ради самообороны, а также в ответ на атаку баллистическими ракетами Ирана против Израиля 1 октября", — сказал он.

Представитель Белого дома также отметил, что США не участвуют в данной операции Израиля и рекомендовал обратиться в израильское правительство по поводу деталей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армии обороны Израиля заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден отправляет в Израиль передовую противоракетную систему и американские войска.

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