В США заявили, что пожар, в котором погибли трое взрослых и девять детей, начался с рождественской елки

В США заявили, что пожар, в котором погибли трое взрослых и девять детей, начался с рождественской елки

По предварительным данным, возгорание произошло, когда пятилетний ребенок играл с зажигалкой у рождественской елки.

Подожженную зажигалкой рождественскую елку считают причиной масштабного пожара в американском городе Филадельфия, в котором погибли двенадцать человек, в том числе девять детей.

Об этом со ссылкой на представителей местной пожарной охраны сообщает ABC News.

Отмечается, что в момент инцидента в трехэтажном здании находились 14 человек, в том числе трое сестер и их дети. Двенадцать членов семьи погибли от отравления дымом. Еще двое получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Также читайте В США в пожаре в собственном доме погибли отец и два сына: причиной могла стать рождественская елка

Известно, что пятилетнего ребенка обнаружили на втором этаже, где произошло возгорание, а другой пострадавший, тоже несовершеннолетний, спасся, выпрыгнув из окна.

По словам комиссара пожарной охраны Филадельфии Адама Тиля, следователи нашли на месте происшествия зажигалку, лежавшую неподалеку от рождественской елки. Других возможных источников возгорания обнаружено не было.

"Мы с уверенностью от 99% до 100% убеждены, что первым вспыхнувшим в этом пожаре предметом была елка, — указал Тиль. — Основываясь на доказательствах, мы почти с уверенностью считаем, что источником возгорания этого дерева была зажигалка".

Также читайте Сотни домов сгорели в масштабном пожаре в чилийском городе

По мнению пожарных, в момент инцидента пятилетний ребенок единственный находился на втором этаже. Ранее в Philadelphia Inquirer со ссылкой на собственные источники сообщали, что ребенок рассказал следователям, что играл с зажигалкой, когда вспыхнула рождественская елка.

Тиль, комментируя эту информацию, отметил, что следователи не нашли никаких доказательств, которые могли бы опровергнуть гипотезу о том, что пятилетний ребенок поджег дерево зажигалкой.

По словам начальника пожарной охраны Филадельфии, пожар с высокой температурой, ядовитым дымом и отсутствием видимости распространился очень быстро. Дело расследуют как поджог.

Также читайте Как не сжечь елку и не закоротить проводку: новогодние советы от спасателей

"Мы считаем, что имело место то или иное вмешательство человека, чтобы поднести источник воспламенения к первому вспыхнувшему предмету", — указал Тиль, добавив, что другие ведомства могут классифицировать пожар как случайный.

Он сказал, что ни один из шести пожарных извещателей в помещении, где вспыхнуло пламя, не сработал, а дымовая сигнализация в подвале включилась слишком поздно, чтобы предупредить жителей, большинство из которых в момент инцидента находились на третьем этаже дома.

На полное расследование ведомству понадобится несколько месяцев. Как сообщалось, пожарным и спасательным службам понадобилось около 50 минут, чтобы локализовать очаг возгорания.

Читайте также: