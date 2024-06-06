В США заявили, что разрешение наносить удары по РФ не приведет к эскалации конфликта

В США напомнили, что именно Россия является агрессором в войне против Украины и Москва постоянно повышает уровень эскалации.

Разрешение украинским силам обороны наносить удары по военным объектам на территории РФ позволит более эффективно защищаться от агрессии и не приведет к эскалации войны.

Также читайте Планируют ли США отправлять военных инструкторов в Украину: у Байдена ответили

Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он отметил, что в США не считают, что такой шаг ведет к эскалации конфликта и добавил, что Вашингтон продолжит "принимать соответствующие меры в ответ на то, что предпринял президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".

Представитель Госдепа напомнил, что именно Россия является агрессором в войне против Украины и именно Москва постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику до границы и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", — отметил представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин пригрозил ударами по странам, поставляющим оружие Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что США скоро объявят о новом пакете помощи Украине.

Читайте также: