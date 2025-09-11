- Дата публикации
В США заявили, что страны Европы пообещали отказаться от российских энергоносителей
Министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что страны Европы гарантировали отказ от закупок российских энергоресурсов до 2027 года.
Соединенные Штаты получили от европейских стран обещание, что к концу 2026 года они полностью прекратят покупку газа, нефти и нефтепродуктов из России.
Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр энергетики США Кристофер Райт.
По его словам, европейские страны заверили, что все закупки российских энергоресурсов будут свернуты к концу 2026 года.
«До конца этого 2026 года еще можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать и газ по долгосрочному контракту в 2026 году», — пояснил министр.
В то же время он подчеркнул: «Но только наступит 1 января 2027-го — российского газа больше не будет».
Райт также подчеркнул, что США намерены заменить Россию как главного поставщика энергоресурсов для Европы. Вместо российских нефти и газа европейский рынок будет получать американские.
Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто опроверг информацию о том, что Дональд Трамп потребовал от Венгрии прекратить закупку российской нефти.
Мы ранее информировали, что министр торговли США Говард Лутник заявил, что Индия рано или поздно будет вынуждена договориться с США и отказаться от российской нефти.