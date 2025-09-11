В США заявили, что страны Европы пообещали отказаться от российских энергоносителей

Европа откажется от энергоносов из России / © Reuters

Соединенные Штаты получили от европейских стран обещание, что к концу 2026 года они полностью прекратят покупку газа, нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр энергетики США Кристофер Райт.

По его словам, европейские страны заверили, что все закупки российских энергоресурсов будут свернуты к концу 2026 года.

«До конца этого 2026 года еще можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать и газ по долгосрочному контракту в 2026 году», — пояснил министр.

В то же время он подчеркнул: «Но только наступит 1 января 2027-го — российского газа больше не будет».

Райт также подчеркнул, что США намерены заменить Россию как главного поставщика энергоресурсов для Европы. Вместо российских нефти и газа европейский рынок будет получать американские.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто опроверг информацию о том, что Дональд Трамп потребовал от Венгрии прекратить закупку российской нефти.

Мы ранее информировали, что министр торговли США Говард Лутник заявил, что Индия рано или поздно будет вынуждена договориться с США и отказаться от российской нефти.