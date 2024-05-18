В США заявили, что внимательно следят за наступлением россиян в Харьковской области

Соединенные Штаты отслеживают наступление войск РФ в Харьковской области, а также работают над тем, чтобы помощь поступила украинским защитникам непосредственно на боевые позиции как можно скорее.

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Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь отбить эти атаки", — сказал он.

Кирби также напомнил, что недавно США начали снова выделять пакеты военной помощи Украине. В частности, было выделено уже два пакета непосредственной военной помощи, а также $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).

Также Кирби заявил, что во время своего визита в Киев глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине. Эти деньги будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом эскалации войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, почему Блинкен приезжал в Украину.

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