В США заявили о нападении афганских беженцев на американскую военную

В США заявили о нападении афганских беженцев на американскую военную

По словам потерпевшей, нападение со стороны "небольшой группы" афганских мужчин произошло 19 сентября.

ФБР расследует дело о возможном нападении афганских беженцев на американскую военнослужащую на базе армии США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает ABC News.

По словам потерпевшей, нападение со стороны "небольшой группы" афганских мужчин произошло 19 сентября вблизи жилого комплекса Донья Ана.

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"Мы серьезно относимся к обвинению и передали дело в Федеральное бюро расследований, — заявила пресс-секретарь Форт-Блисс Элли Пейн. — Безопасность и благополучие нашего обслуживающего персонала, а также всех тех, кто находится на наших установках, имеют первостепенное значение".

Комплекс Донья Ана используется как полигон, но был преобразован в обширный палаточный городок для эвакуированных афганцев. Сейчас там находятся около 10 тысяч беженцев.

Ранее на базе Форт МакКой в Висконсине арестовали двух афганцев. Одного из них, 32-летнего Мохаммада Харуна Имаада, обвинили в попытке удушения своей жены, а другого, 20-летнего Бахрулле Нури, — в попытке вступить в половой акт с несовершеннолетней.

Как сообщалось, США решительно осуждают намерение радикального исламистского движения "Талибан" восстановить казни и ампутации конечностей в захваченном Афганистане.

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