В США заявили об угрозе от китайских роботов для американцев

Китайский бытовой робот / © скриншот с видео

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Соединенные Штаты ввели запрет на импорт новых автономных мобильных роботов, человекоподобных роботов и четвероногих роботов-собак иностранного производства, обосновав это соображениями национальной безопасности. Новые ограничения в первую очередь затронут китайских производителей, которые в настоящее время доминируют на мировом рынке робототехники.

Об этом сообщает Interesting Engineering,

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Решение приняла Федеральная комиссия по связи США (FCC), которая включила современные роботизированные системы в так называемый перечень оборудования, которое считается слишком рискованным для допуска на американский рынок.

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Запрет распространяется на новые автономные мобильные роботы, гуманоидные модели и четвероногих роботов, для ввоза, продажи или использования которых в США требуется сертификация FCC.

В ведомстве пояснили, что современные роботы, оснащенные камерами, датчиками и сетевыми модулями, могут представлять серьезную угрозу безопасности.

По оценке американской стороны, такие устройства могут использоваться для слежки за гражданами США, сбора разведывательной информации или даже удаленного управления иностранными структурами. Именно поэтому власти решили ограничить их доступ на американский рынок.

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что комиссия добавила в перечень запрещенного оборудования две новые категории устройств — современные роботизированные системы иностранного производства и инверторы питания. По его словам, такой шаг призван защитить критически важные цепочки поставок и снизить риски для национальной безопасности.

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Как отмечает издание, новые правила не распространяются на устройства, которые уже были сертифицированы до вступления решения в силу. В то же время все новые модели фактически лишатся возможности выйти на американский рынок без разрешения регулирующего органа.

По данным Interesting Engineering, в настоящее время шесть из десяти крупнейших мировых производителей человекоподобных роботов — это китайские компании, а их доля в мировых поставках составляет около 87%.

Ожидается, что решение США существенно повлияет на дальнейшее развитие глобального рынка робототехники и усилит технологическое противостояние между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, что гуманоидные роботы впервые в мире успешно провели хирургические операции.

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