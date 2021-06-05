В США заявили об увеличении госпитализаций из-за коронавируса среди детей

Почти треть госпитализированных детей попала в отделения интенсивной терапии, а 4,9% нуждались в аппаратах ИВЛ.

В США зафиксировали увеличение госпитализаций, связанных с COVID-19, среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом со ссылкой на обнародованное в пятницу, 4 июня, исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает CNN.

Отмечается, что с 1 января по 31 марта 2021 года 204 подростка были госпитализированы из-за коронавируса. Из них почти треть (31,4%) попали в отделение интенсивной терапии, а 4,9% нуждались в подключении к аппаратам ИВЛ.

Показатели госпитализации молодых людей с 1 марта 2020 года до 24 апреля 2021 года достигли пика в начале января, составив 2,1 на 100 тысяч человек. Позже количество подростков, которые нуждались в госпитализации, снизилось до 0,6 на 100 тысяч человек, однако уже в апреле снова увеличилось до 1,3.

"Увеличение количества госпитализаций среди людей в возрасте от 12 до 17 лет может быть связано с увеличением числа более заразных вариантов коронавируса, большим количеством детей, которые возвращаются в школу и к другим видам деятельности в помещении, а также с изменением физического дистанцирования, ношения масок и других профилактических действий", — считают исследователи.

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Отмечается, что количество госпитализаций, связанных с COVID-19, с 1 октября 2020 года по 24 апреля 2021 года было в 2,5-3 раза выше, чем от гриппа за три последних сезона.

По словам директора CDC Рошель Валенски, новые данные "заставляют нас удвоить нашу мотивацию для вакцинации подростков и молодых людей". Она также рекомендовала молодым людям продолжать носить маски и принимать меры для защиты себя и других, пока они не будут полностью вакцинированы.

Между тем британские эксперты в сфере здравоохранения призывают не спешить с вакцинацией несовершеннолетних от коронавируса.

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"Дети в определенной степени передают COVID-19, но сами редко серьезно страдают от этого заболевания. Если вы предложите им вакцины, вы подвергнете их рискуиз-за возможных побочных эффектов", — объясняет профессор Адам Финн из Бристольского университета.

Заметим, что уже два производителя вакцин от коронавируса, в частности Moderna и Pfizer и BioNTech, объявили об успешных результатах испытаний своего препарата на подростках. Сейчас разработчики испытывают свои препараты на детях от шести месяцев до 11 лет.

Напомним, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило экстренное использования вакцины от Pfizer и BioNTech для подростков и 13 мая в США начали прививать людей из этой категории.

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