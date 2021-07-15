В США женщина нашла у себя под кроватью змеиное гнездо

В США женщина нашла у себя под кроватью змеиное гнездо

Американка не сразу поняла, что это змеи.

Жительница американского города Огаста, штат Джорджия, Триш Уилчер нашла у себя под кроватью змеиное гнездо.

Об этом сообщает издание Newsweek.

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По словам женщины, сначала она подумала, что это пух на полу, а потом заметила, что там что-то шевелится. После этого женщина пошла к мужу и сказала, что в доме завелись змеи.

Под кроватью обнаружили целое гнездо, в котором сидела змея уже с 17 змеенышами. Оказалось, что это садовый уж.

Такие змеи не представляют опасности для человека, а их укус может вызвать только незначительное раздражение.

Поскольку законодательство штата Джорджия запрещает убивать неядовитых змей, мужчина вынес ужей на улицу и выпустил около ручья.

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