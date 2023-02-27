В США женщина протаранила на автомобиле ресторан, потому что не получила в заказе печенье

В штате Джорджия в США женщина протаранила на своем автомобиле ресторан. Причиной стало то, что ей якобы не положили печенье.

В Джордии женщина на своем авто намеренно протаранила ресторан, потому что ей в заказ не положили печенье.

Об этом пишет Fox News.

50-летняя женщина въехала на своем автомобиле в ресторан Popeyes после того, как в заказе она не заметила печенье. Гражданка разозлилась, села за руль внедорожника и протаранила заведение.

"Менеджер сказал, что ресторан исправил ошибку и дал ей печенье к аварии. Менеджер также сказал, что женщина угрожала персоналу перед инцидентом, в частности, звонила в магазин и угрожала загнать свою машину в здание", — пишет Fox News.

Во время инцидента женщина чуть не сбила 18-летнюю сотрудницу заведения.

Уже после этого она скрылась с места происшествия и направилась к югу по шоссе Гордон. Позже ее внедорожник обнаружили дома с поврежденной передней частью.

Гражданку поместили в Центр заключения и дали залог в размере более 4000 долларов, хотя пока неизвестно, останется ли он под стражей.

Напомним, что в Кривом Роге столкнулись автомобили Dodge Ram и ВАЗ-2104. В ДТП погибли двое мужчин.

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