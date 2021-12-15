В США женщина случайно пригласила отца на трансляцию секса с мужем

Трансляцию также посмотрели и другие люди.
В США женщина случайно пригласила отца на трансляцию, когда занималась сексом со своим мужем.
Об этом сообщает Independent.
Трансляцию, кроме отца, просмотрели еще 45 человек. Американка не знает, как возникла ситуация с прямым эфиром. По ее словам, она положила телефон, не блокируя устройство, и случайно нажала не ту кнопку.
"Я плакала неделю подряд, думая, что моя жизнь закончилась. А мой муж до сих пор думает, что это весело", — сказала она.
Отец, поняв, что увидел, сразу выключил эфир и вел себя так, словно ничего не произошло.
Трансляция так и продолжалась, если бы не друг американки, понявший, что нужно делать. Приятель позвонил ей по телефону, тем самым оборвав прямой эфир.
Напомним, в Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы. За это их осудили.
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