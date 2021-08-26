В США женщина сорвала джекпот в лотерее среди вакцинированных

Деньги она планирует потратить на оплату колледжа своих троих детей и ремонт в доме.

Вакцинировался и стала миллионершей — жительница штата Мичиган Кристин Дюваль сорвала джекпот в 2 миллиона долларов в лотерее, которую штат устраивает среди привитых граждан.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 26 августа.

Отмечается, что лотерею для поощрения прививок в Мичигане запустили в июле. Ежедневно среди вакцинированных разыгрывали в среднем по 50 тысяч долларов. А девять школьников в возрасте от 12 до 17 лет после вакцинации получили стипендии на обучение. На участие в лотерее зарегистрировались уже более 2,5 миллиона жителей штата.

Новости мира: жительница штата Мичиган сорвала джекпот в лотерее среди вакцинированных

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