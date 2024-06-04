В США женщина "воскресла" в похоронном бюро через 2 часа после "смерти"

Сотрудники похоронного бюро обнаружили, что "мертвая" женщина дышит, когда перекладывали ее тело на стол.

В США работники похоронного бюро обнаружили дыхание у 74-летней женщины, которую два часа до этого признали мертвой. Вывод о смерти сделали работники дома престарелых, где она проживала.

Об этом пишет The Washington Post.

Сотрудники похоронного бюро сразу же провели сердечно-легочную реанимацию и обратились в службу экстренной помощи. Медицинские работники доставили старуху в местную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

"Это очень необычный случай. Я работаю в полиции уже 31 год и до сих пор ничего подобного не видел", – сказал заместитель старшего шерифа округа Ланкастер Бен Хучин.

Умершую женщину объявили сотрудники дома престарелых. Они говорят, что до этого за ее состоянием в течение семи дней наблюдал врач, оказывавший паллиативную помощь.

Представители заведения в комментарии The Washington Post отметили, что "смерть" женщины "была предсказуема".

По словам заместителя старшего шерифа, правоохранители приступили к расследованию случая, однако пока не выявили преступных намерений со стороны сотрудников дома для престарелых.

Напомним, пастор из Южной Каролины, США, чья жена застрелилась через несколько дней после того, как подала на развод, рассказал на поминальной службе, что он приходил к ее телу четыре раза – и даже пытался "воскресить ее из мертвых".

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