В США женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов и получила пулю в голову

В США женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов и получила пулю в голову

Главным подозреваемым стал муж погибшей.

В Техасе, США, замужняя женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов, однако через два дня получила пулю в голову.

Об этом сообщает The Daily Beast.

41-летний Кристофер Коллинз позвонил в полицию и сообщил, что его жена Юаньхуа Лян написала ему сообщение и сказала, что в их дом проник посторонний. После этого, по словам Коллинза, она перестала выходить на связь.

Выехавшие на вызов полицейские обнаружили в доме пары тело женщины с простреленной головой. На лицо американки была одета маска и пакет. В ходе обыска следователи нашли подписанный договор со страховой компанией, согласно которому семья убитой получит 250 тысяч долларов в случае ее смерти.

Одним из главных подозреваемых в убийстве стал Коллинз.

Следов взлома в доме пары не обнаружено. В кармане американца также обнаружили патрон 22 калибра, а Лян была застрелена из малокалиберного оружия.

Судья назначил Коллинзу залог в 150 тысяч долларов и назначил повторное заседание.

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Напомним, в штате Пенсильвания мужчина погиб от шальной пули, влетевшей в окно во время семейного обеда в честь Дня благодарения.