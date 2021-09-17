В США женщины почти сравнялись с мужчинами в покупке оружия: что произошло

В США женщины почти сравнялись с мужчинами в покупке оружия: что произошло

С января 2019 года по апрель 2021 года 3,5 млн женщин стали обладательницами оружия, мужчин-покупателей было 4 млн.

С 2019 года в США почти половину раз покупателями оружия были женщины.

Об этом говорят результаты исследования National Firearms Survey приводит The Wall Street Journal.

С января 2019 года по апрель 2021 года 3,5 млн женщин стали обладательницами оружия, мужчин-покупателей было 4 млн.

Произошло значительное изменение тренда: ранее на протяжении десятилетий доля женщин среди приобретателей оружия варьировалась от 10% до 20%.

Согласно исследовании, рост спроса на оружие со стороны женщин может быть обусловлен опасениями в связи с пандемией коронавируса и протестами в США, которые зачастую сопровождались насилием и беспорядками.

Читайте также:

На базе ВВС США объявили режим ЧС из-за сообщения о стрельбе

Средство самообороны или опасное оружие: как пользоваться газовым баллончиком

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку