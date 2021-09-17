В США женщины почти сравнялись с мужчинами в покупке оружия: что произошло

С января 2019 года по апрель 2021 года 3,5 млн женщин стали обладательницами оружия, мужчин-покупателей было 4 млн.
С 2019 года в США почти половину раз покупателями оружия были женщины.
Об этом говорят результаты исследования National Firearms Survey приводит The Wall Street Journal.
С января 2019 года по апрель 2021 года 3,5 млн женщин стали обладательницами оружия, мужчин-покупателей было 4 млн.
Произошло значительное изменение тренда: ранее на протяжении десятилетий доля женщин среди приобретателей оружия варьировалась от 10% до 20%.
Согласно исследовании, рост спроса на оружие со стороны женщин может быть обусловлен опасениями в связи с пандемией коронавируса и протестами в США, которые зачастую сопровождались насилием и беспорядками.
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