В США жестоко убили украинку: как переживает эту трагедию ее семья

Ирина Заруцкая / © Instagram

Семья Ирины Заруцкой, 23-летней украинки, жестоко убитой в США, требует правосудия. Трагедия произошла в прошлом месяце в Шарлотте, штат Северная Каролина, где Ирина погибла от ножевых ранений в поезде легкорельсового транспорта.

Об этом пишет New York Post.

В совершении преступления подозревают уже имеющего судимости 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего. Убийство, зафиксированное на камеры, повергло в шок общественность и заставило родственников погибшей обратить внимание на проблемы в системе правосудия.

«Наше сердце разбито. Ирина приехала сюда, ища мира и безопасности, но ее жизнь была отобрана самым ужасным образом», — заявила семья в обращении, обнародованном адвокатами.

Родственники требуют строгого наказания для убийцы и призывают власти города обратить внимание на более «широкий кризис общественной безопасности». Сводный брат подозреваемого Джеремия также считает, что трагедии можно было бы избежать. Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали с 2011 года.

По мнению его брата, из-за мягких условий увольнения, установленных судьей в январе (в предыдущем суде), позволили Декарлосу Брауну-младшему выйти на свободу. По его словам, если система правосудия сработала должным образом, этого убийства могло бы не произойти.

Согласно имеющимся документам, Декарлос Браун ранее уже задерживался 14 раз и страдал шизофренией. Видеозапись инцидента показывает, как он в течение нескольких минут сидел позади Заруцкой, прежде чем напасть на нее с ножом.

Читайте также Убийство украинки в США: в МИД прокомментировали трагедию

Сводный брат Брауна, Джеремия, подчеркивает, что преступник должен нести ответственность за свои действия, даже несмотря на психические расстройства.

«Он может сделать это снова», — сказал он The Post.

Джеремия также выразил соболезнования семье погибшей, надеясь, что они получат необходимую поддержку. Семья Ирины Заруцкой обратилась к общественности с просьбой не распространять видеозапись убийства, чтобы уважать ее достоинство. Тетя Ирины, Валерия Гаскелл, рассказала, что ее племянница пережила три года войны в Украине. А теперь ее семья вынуждена переживать новую, не менее ужасную боль.

Мать Ирины, Анна, тяжелее всего переживает потерю дочери. По словам Гаскелл, она так поражена горем, что уединилась дома в Украине, пытаясь постичь произошедшее.

Кроме местных обвинений, Министерство юстиции США выдвинуло Брауну федеральные обвинения в совершении действий, повлекших смерть в системе общественного транспорта.

Напомним, девушка из Украины, приехавшая в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. 23-летнюю Ирину Заруцкую нашли мертвой в результате ножевых ранений в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.

В пятницу, 22 августа, на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт в Северной Каролине (США) произошло жестокое нападение с применением холодного оружия.

В пятницу, 5 сентября, телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой видно смертельное ножевое ранение. Нападение совершил 34-летний бездомный Декарлос Браун.