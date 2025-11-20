В Стамбул не пропустили российское круизное судно с сотнями пассажиров

Российское судно Astoria Grande / © из соцсетей

Более 600 российских туристов были заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции. Судну Astoria Grande не дали разрешения на вход в порт Стамбула.

Об этом сообщили пропагандисты российских информационных агентств ТАСС и «РИА Новости».

Круизный лайнер прибыл в Стамбул ночью, высадка пассажиров должна была начаться в 10 утра. Однако, турецкие портовые власти не дали разрешения на швартовку, поэтому лайнер несколько часов стоял на якоре.

В конце концов, посмотрев с палубы корабля на турецкий город, в котором были запланированы экскурсии, российские туристы вынуждены вернуться в Сочи.

По данным Mash, на борту лайнера находятся жители Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей РФ.

Astoria Grande — первый российский международный круизный лайнер, совершающий рейсы в Турцию, Египет, Грузию и другие страны. Судно рассчитано на 1328 пассажиров.

Инцидент с российским судном, видимо, неслучайно произошел после недавнего отказа властей Краснодарского края РФ принять турецкий паром Seabridge в Сочи.

Он прибыл в российский порт 8 ноября и был вынужден более двух суток стоять в черноморской акватории, ожидая решения порта, но так и не получил разрешения на швартовку. Паром с 20 пассажирами был вынужден вернуться в Турцию.

В Пограничном управлении ФСБ, ФСТ и сочинской таможне заявили, что запуск паромного сообщения между Россией и Турцией в нынешних условиях технически невозможен.

Напомним, Европейская комиссия приняла более жесткие правила выдачи виз гражданам РФ. Решение приняли, учитывая повышенные риски для безопасности, связанные с войной России в Украине, использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальным злоупотреблением визовым режимом.