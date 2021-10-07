В Стамбуле экстренно сел самолет: во время полета у пассажирки случился инфаркт

В Стамбуле экстренно сел самолет: во время полета у пассажирки случился инфаркт

Медики оказали 66-летней женщине помощь. О состоянии ее здоровья не сообщается.

Накануне вечером самолет авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула для оказания медицинской помощи пассажирке, которая перенесла инфаркт во время полета.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Самолет A380 авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту, когда одна из пассажирок перенесла инфаркт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет A380, который является самым большим пассажирским самолетом в мире, авиакомпании Emirates Airlines, совершавший рейс из Лондона в Дубай, запросил экстренную посадку в аэропорту Стамбула, когда состояние одной из пассажирок на борту резко ухудшилось и она перенесла инфаркт.

Во время инцидента самолет находился в воздушном пространстве Турции, пилоты немедленно связались с диспетчерами за разрешением для посадки.

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