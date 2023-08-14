В Стамбуле начались облавы и депортация нелегалов, в том числе россиян

В турецком Стамбуле начались облавы на туристов с целью депортации, полиция ищет, в том числе, и граждан России.

Об этом пишет DIP со ссылкой на очевидца.

Так, в стамбульских гостиницах начались ежедневные облавы для борьбы с нарушениями визовых сроков и нелегальным турбизнесом.

"Полиция быстро окружает одну гостиницу по периметру и проводит проверку в ней постояльцев и их документов. К гостинице подъезжают от трех до шести полицейских машин и группа полицейских полностью блокирует гостиницу", — рассказал детали турист.

Полиция Стамбула в последние недели проводит активные мероприятия в сфере контроля над мигрантами и нарушителями визовых правил из-за увеличения количества нелегальных мигрантов из Сирии, а также россиян, поехавших туда после объявления о мобилизации в РФ.

В разных частях Стамбула проводятся масштабные облавы, направленные на отлов нелегалов. Ловят и затем депортируют приехавших в страну под видом туристов россиян, которые на самом деле занимаются нелегальным турбизнесом на территории Турции.

Согласно отчету главы МВД Али Ерликая, почти 36 тыс. нелегалов были задержаны в Турции всего за два месяца, 17,3 тыс. из них – депортированы. Часть из нелегалов пришлась на россиян.

Напомним, российский депутат сбежал в Варшаву и объявил о создании движения за независимость Смоленской области (фото).

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