В Стамбуле при загадочных обстоятельствах скончался топ-дипломат Путина – The Sun

В одной из гостиниц Стамбула обнаружили мертвым высокопоставленного дипломата России Николая Кобринца. Известно, что 61-летний глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ прибыл в Турцию для участия в саммите послов разных стран, но не явился на назначенную утреннюю встречу 12 октября, заявили его коллеги.

Об этом пишет The Sun.

Как заявили СМИ РФ, Кобринец якобы умер в результате сердечного приступа, но турецкая полиция начала расследование подозрительной смерти дипломата.

Николая Кобринца обнаружили в постели в номере гостиницы без признаков жизни.

Внешне на теле Кобринца не видно следов насилия, и не исключено, что он умер в результате сердечного приступа, как уже объявили в некрологе, опубликованном МИД РФ.

Однако турецкие правоохранители проверяют и другие версии смерти российского дипломата.

"По начальным данным, он умер от сердечного приступа, но расследование продолжается. В настоящее время полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг. Должно быть проведено вскрытие, тогда как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", – пишет издание.

The Sun отмечает, что смерть российского дипломата стала очередным звеном в длинной цепи подозрительных смертей российских чиновников и бизнесменов.

"Эксперты по безопасности обвинили президента России Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным" государством, используя убийства как инструмент для победы над врагами и удержание союзников в повиновении. Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин в августе стал одним из последних, кто пополнил количество громкихисмертей... Десятки известных деятелей погибли с тех пор, как Путин начал вторжение в Украину в феврале прошлого года – многие при загадочных и внезапных обстоятельствах, включая "самоубийства" и падение из окон. The Sun Online насчитала как минимум 40 подозрительных смертей с января прошлого года", – пишет издание.

Николай Кобринец на протяжении многих лет работал в системе МИД РФ на разных должностях в центральном аппарате и за границей.

Последней должностью, занимаемой Кобринецом с 2019 года, стала должность главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Напомним, в Москве гей-проститутка задушил создателя вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова.

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