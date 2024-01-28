В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви во время службы – есть жертва (фото)

В Стамбуле неизвестные напали на католическую церковь во время молитвы.

В Стамбуле вооруженные мужчины утром 28 января ворвались в католическую церковь Святой Марии, когда там проходило воскресное богослужение, – в результате нападения погиб человек.

Об этом сообщает CNN Turk.

Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, нападение произошло около 11:40 (10:40 по Киеву). Во время службы два человека в лыжных масках и с оружием открыли огонь в церкви.

В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви/Фото: CNN Turk

По данным местных медиа, многие получили ранения. После нападения в район Сариера, где расположена церковь, направили большое количество нарядов полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с губернатором округа Сарьер и священником церкви касательно нападения.

"Принимаются необходимые меры для скорейшего задержания злоумышленников", — сказал он.

Правоохранители проверяют записи камер наблюдения по всему маршруту бегства злоумышленников. Следователи выясняют, было ли это покушение на конкретного человека или нападение на церковь.

Напомним, в Литве подростки стреляли из пневматического оружия в школьника-эмигранта из России – из-за того, что он поддерживает Украину.

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