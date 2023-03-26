В Стамбуле сообщили, когда могут ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции о вступлении в НАТО после 1 июня. Тогда в стране вступят в силу антитеррористические законы.

Об этом заявил советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калин, передает NTV.

"С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной", — подчеркнул политик.

По его словам, Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по поводу требований Стамбула. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрение заявки Хельсинки на вступление в Альянс.

"Двери для Швеции не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры по решению наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принципе", — говорит советник президента Эрдогана.

Напомним, протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран. Турция и Венгрия согласились ратифицировать вступление Финляндии, но Швеция осталась за бортом.

В частности, Будапешт озвучил "претензии". В офисе премьер-министра Виктора Орбана обнародовал несколько "критических" заявлений шведских чиновников в адрес Венгрии, по которым страна тормозит вступление Швеции в НАТО.

Читайте также:

Громкие залпы в Праге из-за генерала НАТО: что происходит в Чехии и при чем там Украина?