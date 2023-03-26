В Стамбуле сообщили, когда могут ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО

Стокгольм должен выполнить все турецкие требования.
Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции о вступлении в НАТО после 1 июня. Тогда в стране вступят в силу антитеррористические законы.
Об этом заявил советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калин, передает NTV.
"С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной", — подчеркнул политик.
По его словам, Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по поводу требований Стамбула. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрение заявки Хельсинки на вступление в Альянс.
"Двери для Швеции не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры по решению наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принципе", — говорит советник президента Эрдогана.
Напомним, протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран. Турция и Венгрия согласились ратифицировать вступление Финляндии, но Швеция осталась за бортом.
В частности, Будапешт озвучил "претензии". В офисе премьер-министра Виктора Орбана обнародовал несколько "критических" заявлений шведских чиновников в адрес Венгрии, по которым страна тормозит вступление Швеции в НАТО.
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