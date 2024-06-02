В Стамбуле внезапно обрушился жилой дом: жуткий момент попал на видео

Причины катастрофы пока не выяснены.
В воскресенье, 3 июня, в турецком городе Стамбуле внезапно обрушился трехэтажный жилой дом, стена которого упала прямо на проезжую часть улицы. По предварительным данным местных властей, один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших – 6-месячная девочка.
Об этом сообщает издание TRT Haber.
Разрушившееся здание упало на припаркованные транспортные средства, пострадал также проезжавший мимо общественный автобус.
Известно, что дом был построен в 1988 году в европейской части города. Заселены были только верхние этажи, на первом этаже были расположены офисы.
Перед обрушением здания свидетели не слышали звука взрыва. Также в регионе не была зафиксирована сейсмическая активность.
Прокуратура приступила к расследованию этого инцидента.
Напомним, ранее буровой станок строительной компании, работавший возле линии метро в турецком городе Стамбуле, случайно пробил потолок тоннеля и добрался до рельсов.
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