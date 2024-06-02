В Стамбуле внезапно обрушился жилой дом: жуткий момент попал на видео

Причины катастрофы пока не выяснены.

В воскресенье, 3 июня, в турецком городе Стамбуле внезапно обрушился трехэтажный жилой дом, стена которого упала прямо на проезжую часть улицы. По предварительным данным местных властей, один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших – 6-месячная девочка.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Разрушившееся здание упало на припаркованные транспортные средства, пострадал также проезжавший мимо общественный автобус.

На кадрах, снятых камерой наблюдения через дорогу, видно, как пассажиры, ожидающие посадки в микроавтобус, уклоняются от обрушенных остатков здания.

Известно, что дом был построен в 1988 году в европейской части города. Заселены были только верхние этажи, на первом этаже были расположены офисы.

Перед обрушением здания свидетели не слышали звука взрыва. Также в регионе не была зафиксирована сейсмическая активность.

Прокуратура приступила к расследованию этого инцидента.

Напомним, ранее буровой станок строительной компании, работавший возле линии метро в турецком городе Стамбуле, случайно пробил потолок тоннеля и добрался до рельсов.

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